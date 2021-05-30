Türkiye 1 Haziran’da alınacak kararlara kilitlendi

1 Haziran’dan itibaren ise birçok alanda kısıtlamaların kaldırılacağı ifade ediliyor. Bu noktada en büyük beklenti ise yeme-içme sektöründe oluştu.

Yaklaşık 15 aydır devam eden corona virüse salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmle birlikte yeme-içme sektörü geliyor.

Bu kapsamda işletmeciler ise 1 Haziran için hazırlıklarını şimdiden tamamladı.

Cafe İşletmecisi Batuhan Balkan ise 1 Haziran'dan umutlu olduklarını söyleyerek işletmelerinde hazırlıklarını tamamladıklarını sözlerine ekledi.