Türkiye, Azerbaycan'a tam destek veriyor

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumunda konuşan TBMM başkanı Mustafa şentop Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabına Azerbaycan'a destek veren bir görsel yerleştirdi.

Dağlık Karabağ'a yaşanan gelişmelere Uluslararası kamuoyunun tepkisi iki tarafa da çatışmaları durdurma çağrısı oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden "çok endişe duyduğunu ve çatışmayı durdurmaya, gerilimi azaltmaya ve gecikmeden müzakerelere geri dönmeye çağırdığını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada taraflar şiddete acilen son vermeye ve gerilimi tırmandırabilecek söylem ya da eylemlerden kaçınmaya çağrıldı.

Bakanlığın açıklamasında, dışarıdan şiddeti tırmandıracak adımların "fayda sağlamayacağı" uyarısında da bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Moskova'dan yapılan açıklamada "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi.” denildi.

Uluslararası kamuoyundan çatışmaların sonlandırılması için çağrılar yapılırken her iki ülke de kararlılık mesajları vermeye devam ediyor.