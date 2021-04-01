Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı

90 GÜN KALIŞ SÜRELİ VİZESİZ TURİSTİK SEYAHAT
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebilecekleri belirtilmişti.
TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER
Salgın sonrası tatil planı yapıp, vize olmadan gezip görebileceğiniz ülkeler listesi:
- Antigua ve Barbuda
- Arjantin
- Arnavutluk
- Azerbaycan
- Bahamalar
- Bahreyn
- Barbados
- Beyaz Rusya
- Belize
- Bolivya
- Bosna-Hersek
- Botsvana
- Brezilya
- Britanya
- Virjin Adaları
- Brunei Sultanlığı
- Dominika
- Dominik Cumhuriyeti
- Ekvador
- El Salvador
- Endonezya
- Ermenistan
- Esvatini
- Fas
- Fiji
- Fildişi Sahili
- Filipinler
- Guatemala
- Güney Afrika Cumhuriyeti
- Güney Kore
- Gürcistan
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong
- İran
- Irak
- Jamaika
- Kamboçya
- Karadağ
- Katar
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Komorlar
- Kolombiya
- Kosova
- Kosta Rika
- Kuveyt Kuzey
- Makedonya
- Laos
- Lübnan
- Madagaskar
- Makao Özel İdare Bölgesi
- Maldivler
- Malezya
- Mauritus
- Meksika
- Moldova
- Moğolistan
- Nepal
- Nikaragua
- Özbekistan
- Palau Cumhuriyeti
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları
- Samoa
- Sao Tome ve Principe Saint
- Lucia
- Seyşeller
- Sırbistan
- Singapur
- Sudan
- Suriye
- Şili
- Tacikistan
- Tayland
- Tayvan
- Tonga
- Trinidad ve Tobago
- Tunus
- Tuvalu
- Ukrayna
- Umman
- Uruguay
- Ürdün
- Vanuatu
- Venezuela
- Zambiya
- Zimbabve