Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda e 9'uncu başkanın seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullandı.

TBB'NİN YENİ BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN OLDU

Saat 9.00'da başlayıp 17.00'ye kadar süren seçimde kesin olmayan sonuçlarına göre Erinç Sağkan, TBB'nin yeni başkanı oldu.

SAĞKAN'IN LİSTESİ

Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Sağkan'ın listesinde, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt yer alıyordu.