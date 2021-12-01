Türkiye'de de benzin ve motorin fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 5 oranında azalırken, Brent tipi ham petrolün fiyatı 24 Ağustos'tan bu yana ilk kez varil başına 69 doların altına düştü.

Dün saat 19.59 (TSİ) itibarıyla Brent tipi ham petrolün şubat vadeli işlemleri yüzde 5.46 düşüşle varil başına 69.23 dolara, WTI tipi ham petrolün ocak vadeli işlemleri de yüzde 5.4 düşüşle 66.15 dolara geriledi.

ÇİN VE ABD'DEN PETROL ARZI

Petrole bağlı enflasyonu dengelemek adına ABD ve Çin, rezerv arzından karşılıklı anlaşma sağlamıştı.

PETROLDE OMICRON ETKİSİ

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un tehlikeli olduğunun kanıtlanması durumunda dünya genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacağını belirten uzmanlar, bu durumun kaçınılmaz olarak küresel petrol talebini azaltacağı ve OPEC+ ülkelerinin ocak ayında petrol üretimini durdurabileceğini belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE 2 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Dolar kurunda meydana gelen yükselişlerden dolayı petrol fiyatlarındaki düşüşler, büyük indirimler olarak pompa fiyatlarına yansımadı.

Benzin ve motorin fiyatlarında ilerleyen günlerde yeni indirimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dolar kurunda gerilemeler meydana gelmesi durumunda hem benzin hem de motorin fiyatlarında 2 TL'ye varan indirimler olabileceği belirtildi.

TALEP DÜŞTÜ, ÜRETİM AZALTILDI

OPEC+ ülkeleri, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu petrol talebindeki düşüş nedeniyle geçen mayıs ayından itibaren petrol üretiminin günlük 9.7 milyon varil düzeyinde azaltılması konusunda mutabık kalmıştı.

EYLÜL 2022'DEN SONRA ÜRETİM AZALTMA BİTECEK

Piyasaların istikrar kazanmaya başlamasıyla birlikte günlük petrol üretimini artırma kararı alan OPEC+, 2021'in Ağustos ayından itibaren üretimi her ay için günlük 400 bin varil artırarak, 2022 yılının Eylül ayı sonuna kadar üretimi azaltma taahhüdünden vazgeçileceğini açıklamıştı.