Türkiye'den Afganistan'a seferlerin tamamı iptal edildi
Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi.
GÜNDEM 16.08.2021, 09:54 16.08.2021, 11:42
Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Türk Hava Yolları Afganistan uçuşları ile ilgili yeni bir karar aldı.
Planlanan tarifeli seferler iptal edildi.
Afganistan'da bulunan Türklerin tahliye edilmesi için de gece saatlerinde Kabil'e bir uçak gönderildi.
324 Türk yolcunun Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Uçağın 14.20'de İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanıyor.
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