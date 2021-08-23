Türkiye'den Haiti'ye yardım

Türkiye, 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Haiti'ye yardım eli uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve 270 hijyen ile 222 gıda kolisinden oluşan yaklaşık 16 tonluk yardım malzemesi sabah saatlerinde askeri kargo uçağına yüklendi.

Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi askeri kargo uçağı, Haiti'ye gitmek üzere saat 09.35'te Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalandı.

7 kişilik AFAD insani yardım ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.