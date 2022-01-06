Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj!
Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." dedi.
GÜNDEM 06.01.2022, 17:12
Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir. Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Namaz Vakti 06 Ocak 2022
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|18
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|21
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|19
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|P
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|20
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|18
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|19
|28
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|23
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|19
|22
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|18
|19
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|19
|19
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|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
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|19
|11
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|19
|10
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
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|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
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|20
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|19
|14
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