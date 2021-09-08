Türkiye'den Rum okullarında ders kitaplarından Atatürk'le ilgili sayfaların yırtılmasına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk’le ilgili sayfanın yırtılması hakkında açıklama yaptı.
GÜNDEM 08.09.2021, 17:19
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır.
GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz.
Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY’nin bu son eylemi, Ada’da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir.
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