Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Somali'de 12 Nisan Ordu Tugayı Üssü'ne bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da bulunan 12 Nisan Ordu Tugayı Üssü'ne bugün bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından açılan havan ateşi sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözleri kullanıldı.
Somali'de askeri üssün önünde meydana gelen patlamada 8 asker yaşamını yitirmiş, 14 kişi yaralanmıştı.
Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, başkent Mogadişu'daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü araç patlatıldığını açıklamıştı.
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