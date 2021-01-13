Türkiye'den Whatsapp'a art arda şoklar!

Rekabet Kurumu'nun ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat'a kadar konuyu değerlendirecek. WhatsApp ücretsiz bir uygulama olduğu ve BTK tarafından halihazırda bir lisansı bulunmadığı için, 'veri güvenliği' uyarınca engellenebilir.

GÜNDEM 13.01.2021, 09:07 13.01.2021, 09:27
Türkiye'den Whatsapp'a art arda şoklar!

Rekabet Kurumu'nun ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat'a kadar konuyu değerlendirecek. Bu tarihe kadar WhatsApp, aldığı karardan vazgeçmezse yaptırımlar devreye girecek.

KURULUN WHATSAPP ADIMLARI NE OLACAK?

Kurul, kanunun 18'inci maddesi uyarınca, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete 2 milyon lira para cezası kesecek. İkinci adım olarak ise kanun kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılacak. WhatsApp uygulamasının engellenmesinin talep edileceği öğrenildi. KVKK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kanun uygulamaların lisans iptali talebi için KVKK'ya yetki veriyor.

Ancak WhatsApp ücretsiz bir uygulama olduğu ve BTK tarafından halihazırda bir lisansı bulunmadığı için, 'veri güvenliği' uyarınca engellenebilir.

KVKK'DAN SON DAKİKA WHATSAPP AÇIKLAMASI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkındaki incelemesinde, yurt dışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak aktarım konusunda mevzuat hükümlerine aykırılık olup olmadığını, "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma", "belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme" ve "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkeleri açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediğini mercek altına alacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılması kararının gerekçesine ilişkin açıklama yapıldı.

Kişisel verilerin işlenebilmesi için 7 Nisan 2016'da Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen şartlardan birinin mevcut olması gerektiği anlatılan açıklamada, bu şartların bulunmadığı durumlarda kişisel verilerin ancak ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle işlenebileceği aktarıldı.

Kanunda yer alan "açık rıza"nın kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine kendi isteğiyle hukuka uygun şekilde onay vermesi anlamını taşıdığı belirtilen açıklamada, verilen açık rızanın geri alınabileceği ifade edildi. Açıklamada, geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren hüküm doğurduğu belirtildi.

AYRI AYRI AÇIK RIZA GEREKİR

Bu konularla ilgili Kurulun daha önce verdiği kararların hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu Kurul kararında da belirtildiği üzere, öncelikle kişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilerden alınan açık rıza, veri sorumluları tarafından bir hizmetin ifası için ön şart olarak ileri sürülemeyecektir. Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca kişisel verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve işlenme amacıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine uygun olarak işlenmesi, hangi kişisel verilerin işleneceği veya hangi amaçlarla kimlere aktarılacağı hususlarında gerekli bilgilendirmenin yapılmış olması ve her bir işleme/aktarma faaliyetine yönelik seçenek sunulmak suretiyle ayrı ayrı açık rıza alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kanunun 'kişisel verilerin yurt dışına aktarılması' başlıklı 9'uncu maddesinde, kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacağı, ancak anılan hükmün ikinci fıkrası uyarınca Kanunun 5'inci maddesinin ikinci fıkrası ile özel nitelikli kişisel veriler bakımından 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul izninin bulunması kaydıyla kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabileceği düzenlenmiştir."

WhatsApp kullanıcılarından ne talep ediyor?

KVKK'nın açıklamasında, WhatsApp Inc tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda "rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine" dair kullanıcılara bilgilendirme yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bilgilendirme metninde yönlendirme yapılan Gizlilik Politikası'nda ise hangi verilerin hangi amaçlarla işleneceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, işlenen kişisel verilerin WhatsApp Inc tarafından hizmet aldığı ve hizmet verdiği şirketler ile diğer üçüncü taraf veri sorumluları gibi net olarak belirli olmayan taraflara teknik destek, teslimat ve diğer hizmetleri sağlamak, araştırma yapmak, pazarlama ve anket gibi yine belirli olmayan amaçlarla aktarılacağının belirtildiği kaydedildi.

İncelemede nelere bakılacak?

Açıklamada, incelemede kişisel verilerin WhatsApp Inc tarafından işlenmesine ve yurt dışında yerleşik başka veri sorumlularına aktarılmasına ilişkin açık rıza alınması konusunda ön değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Uygulamanın kullanım yaygınlığı da göz önünde bulundurularak bu durumun bir ihlal oluşturup oluşturmadığı, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluğu, yapılan güncelleme ile hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı ve WhatsApp Inc tarafından yurt dışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak aktarım konusunda ilgili Kanuna aykırılık olup olmadığı yönlerinden inceleme yapıldığı kaydedildi.

#Rekabet Kurumu #WhatsApp #Kişisel Verileri Koruma Kurulu #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Ocak 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:40
Öğle 12:46
İkindi 15:20
Akşam 17:42
Yatsı 19:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12