Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

GÜNDEM 21.11.2020, 12:10 21.11.2020, 12:47
Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oruç Reis için yeni Navtex yayınladı. 

İlana göre, geminin görevi 29 Kasım’a kadar sürecek. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

#Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi
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