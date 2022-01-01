Türkiye'den yılbaşı manzaraları

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün dün kırmızı alarm kodu verdiği Antalya’da yaz- kış denize girenler grubu 2022’yi Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı. Geçen sene pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yılı denize girerek karşılayamayan grup, bir senelik aranın ardından geleneklerine devam etti.

TÜRK BAYRAKLARI VE ATATÜRK POSTERİYLE DENİZE GİRDİLER

2022’yi denizde karşılayan yaklaşık 10 kişi, ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sahilde 10’dan geriye sayıp, saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi. Grup üyeleri, hava sıcaklığının 10, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceyi gösterdiği kentte denizin keyfini doyasıya sürdü.

SAKSAFON EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Sahilde toplanan yaklaşık 30 kişilik ekip, denize girmeden önce saksafon çalarak müzik eşliğinde eğlendi. Yaz- kış denize girenler grubu daha sonra saatler gece yarısını gösterdiğinde ellerindeki Türk bayrağı ile denize girdi. Denizden çıkanlar yaktıkları ateş başında ısındı.

"22 YILDIR GRİP OLANA RASTLAMADIM"

Grup adına konuşan Mehmet Doğan, "Deniz demek sağlık demek. Buraya 22 yıldır gelerek denize giriyoruz. 22 yıldır denize giren arkadaşlar içerisinde grip olana rastlamadım. Herkese de denize girmelerini tavsiye ediyorum. Dün fırtına olduğu için denize giremedik ama dalgalarla mücadele ettik. Bugün geldik ve yeni yıla denizde girdik. Biz her sene yeni yılı denizde kutluyoruz. Bu ucuz bir yılbaşı kutlaması oluyor" dedi.

"YARIN SAKLIKENT'E GİDİP KARDAN ADAM YAPACAĞIM"

Antalya'da ilk kez yeni yılı denizde geçirdiğini belirten Su Yalın ise "Ben her sene normalde Alanya'da giriyordum. Bu sene ilk kez Konyaaltı Sahili'nde girdim. Yarın da Saklıkent'e giderek kardan adam yapacağım. Su harika, resmen sıcak gibiydi. Çıkmak istemedim" diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DE YILBAŞI COŞKUSU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi. Trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi’nde hava sıcaklığının 1 derece olmasına rağmen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık toplandı. Sokak partisine katılan binlerce kişi bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla 2022’ye 'merhaba' dedi.

Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanları da tamamen doldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise kentteki yılbaşı kutlamaları için yaklaşık 2 bin kadar personel görevlendirerek güvenliği sağladı. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

KONYA, YENİ YILA EĞLENCE VE DUALARLA GİRDİ

Eğlence merkezlerinde buluşan yüzlerce kişi 2021'e veda edip, gelen 2022 yılını eğlenerek coşkuyla karşıladı. Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.

GALATA KULESİ ÇEVRESİNDE YILBAŞI EĞLENCESİ

Galata Kulesi çevresinde yeni yıla Galata Kulesi'ne yansıtılan rakamların geri sayımı ile girildi. Yeni yıla 10 saniye kala kulenin etrafında toplananların bir kısmı geriye doğru saymaya başladı. Yeni yıla saniyeler kala havai fişek atıldı. Toplananlar ıslık çalıp, alkış tutarak yeni yılı kutladı. Kulenin çevresindeki özel bir restoranda ise silindir havai fişek yakıldı.