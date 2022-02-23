Türkiye'den Yunanistan'a nota
Dışişleri Bakanlığı kaynakları Yunanistan'a Ege’de Türk balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verildiği duyurdu.
GÜNDEM 23.02.2022, 17:52 23.02.2022, 18:10
Diplomatik kaynaklarından yapılan açıklamada, olayın detayları anlatıldı.
22 Şubat’ta Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız’ın kuzeyi, Karaburun’un batısında “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılması sonucu “Baba Oğul” teknesinde bulunan bir Türk vatandaşının yaralandığı bilgisi verildi.
Bugün Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Bakanlığa çağrılarak “orantısız güç kullanılmasını protesto eden” bir nota verildi.
Açıklamada, “Ege’de seyrüsefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerimize yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği vurgulanmıştır” denildi.
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