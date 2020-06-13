Türkiye genelinde uygulandı! 18 bin kişiye ceza yağdı

8-10 Haziran’da sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla ihbarlı olarak seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

Uygulamalarda, 115 bin 805 araç ve sürücüsü denetlendi. Kontrollerde, 18 bin 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem yapıldı, 650 araç trafikten men edildi, 80 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 30 bin 817 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.