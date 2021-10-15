Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gaz ticaret anlaşması

Kışın yaklaşmasıyla birlikte doğalgaza yönelik alınacak tedbirler ve doğalgaz anlaşmaları gündeme gelmeye başladı.

Talepte artış olması beklenen doğalgazla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.

"11 MİLYAR METREKÜPLÜK İLAVE DOĞALGAZ ANLAŞMASI YAPILDI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, "Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz ticaret anlaşması yapılmıştır." dedi.

İLERLEME KAYDEDİLDİ

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilave doğalgaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

2024 SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Türkiye'nin başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını vurgulayan Dönmez, "Kış yaklaşırken artması muhtemel doğalgaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nitekim gaz tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de Türkiye’ye sevk edilen gazın artacağını beyan etti. Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz ticaret anlaşması yapılmıştır." ifadelerini kullandı.