Türkiye ile İran'dan kritik karar!

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

İkili ilişkileri ele aldık, salgın sırasında gösterdiğimiz dayanışmayı devam ettirmemiz gerekiyor.

1 AĞUSTOS'TA UÇUŞLAR BAŞLIYOR



Özellikle, sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık, sınırları açtık. Yolcular için çalışmaya devam edeceğiz. Uçuşların 1 Ağustos itibariyle başlaması planlanıyor.

Bir sonraki üçlü Suriye zirvesi İran'da olacak. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız.

CEVAD ZARİF: DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamaları şu şekilde;

Corona virüsten sonra kardeş Türkiye'nin ilk resmi konuğu olduğum için çok mutluyum.

İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Biz her zaman diyalog içerisinde olmalıyız. Diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma imzaladık. Bu konu ile ilgili vatandaşlarımıza inşallah yakın zamanda yardımcı olacağız. Biz her zaman diyalog içerisinde olmalıyız.

Türkiye'ye doğalgaz akışı yeniden başlayacak. Suriye'de kalıcı barış için önce sanal ortamda ardından İran'da bir toplantı düzenleyeceğiz.

Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.