Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılmasının beklendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmelerde iki ülkenin imzaya hazır olan belgelerini gözden geçirdiklerini ve daha önce imzalanan belgelerin uygulamalarını takip ettiklerini belirtti.

İki Bakan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu: Katar ve Türkiye'nin duyarlılığı uluslararası topluma örnek olmalı

Çavuşoğlu, Katar ve Türkiye'nin Afganistan'daki iş birliğinin altını çizerek "Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesiyle ilgili de açıklama yaptı, Katar'la birlikte yakın temas içinde olduklarını söyledi:

"Katar'la birlikte Afganistan'daki havalimanlarının açık tutulması için neler yapabiliriz, birlikte havalimanlarını işletebilir miyiz diye konuşuyoruz. Kendi aramızda bu konuda mutabıkız. Birlikte hareket edeceğiz. Taliban'ın da bu konuda fikrinin net olması gerekiyor ki biz Katar'la birlikte bu konuda Afganistan'a katkı verebilelim. İnsani durumdan ekonomik duruma kadar kardeş Katar'la iş birliğimiz devam ediyor."

Suudi Arabistan'la normalleşme: Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmek istiyoruz

Katarlı Bakan Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Körfez turu kapsamında yarın Doha'da olacağının hatırlatılması üzerine, bu ziyaretlerin aynı güne rastlamasının tesadüf olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu da Suudi Arabistan-Türkiye ve Suudi Arabistan-Katar ilişkileriyle ilgili de şunları söyledi:

"İlişkiler normalleşmeye başlayınca bu trafiğin artması normal. Katar'ın diğer ülkelerle 3-4 yıl yaşanan krizin aşılması ve ilişkilerin normalleşmesinden Türkiye olarak biz memnuniyet duyuyoruz. Görmek istediğimiz tablo budur. Katar'a yönelik ablukaların kalkmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Biz Türkiye olarak bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi her zaman geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Bazen anlaşamadığımız konular olabilir ama ilişkilerin genelini etkilememesi gerekiyor. Bu bölgedeki ülkelere yönelik herhangi bir husumetimiz, art niyetimiz, yanlış bir adımımız yok. Ama son zamanlarda ilişkilerin normalleşmesi konusunda Katar'ın da katkısı var her zaman olduğu gibi. Görüşmeler var, ziyaretler var. Türkiye olarak bu bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmek istiyoruz. Bölgemizin refaha, huzura, istikrara ihtiyacı var. Bunu da hep birlikte başarabiliriz."

Al Sani: Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu

Son olarak Türk ekonomisiyle ilgili soruya yanıt veren Katarlı Bakan Al Sani, şu ifadeleri kullandı:

"Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Bu da ekonominin içinde bulunduğu durumları aşabilmesini sağlıyor. Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var ve bu yatırımlar verimli meyveler veriyor."