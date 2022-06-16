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Türkiye-İran sınırı kamera ve sismik sensörlerle gece gündüz gözetleniyor

İleri teknolojiyle donatılan Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümündeki sınır duvarı, optik kuleler, termal kameralar ve sismik sensörlerle gece, gündüz kontrol altında tutuluyor.

GÜNDEM 16.06.2022, 11:03 16.06.2022, 18:08

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 2020 yılında yapımı tamamlanan güvenlik duvarı, yüksek teknolojiyle kontrol ediliyor.

Gözetleme, haberleşme ve optik kuleler, gece görüşlü termal kameralar ile harekete duyarlı sensörlerle kontrol altında tutulan sınır duvarıyla, göçmenlerin yansı sıra kaçakçılık, yasa dışı işler ve PKK'lı teröristlerin yurda girişi engellenmeye çalışılıyor.

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt Kaymakamlığına vekaleten bakan Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca ve Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ile sınır hattını inceledi.

Vali Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik duvarının çok büyük emek, gayret ve masraflarla ülkenin güvenliğini sağlamak için yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

"3 metrelik duvarların üzerinde jiletli teller bulunuyor"

Duvarın, güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırdığını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Entegre güvenlik sistemi dediğimiz şey, sadece duvardan ibaret değildir. En önemli unsurlarından biri 3 metrenin üzerinde duvar olmakla beraber üzerinde jiletli tellerden oluşuyor. Ağrı olarak, İran ile 87 kilometrelik sınır hattımız var. Bu sınır hattımızın 83.6 kilometresinde sınır duvarı mevcut. Kalan kısım teknik olarak duvarın inşa edilmesinin mümkün olmadığı yerler. Bu kısım da zaten insan geçmesinin mümkün olmadığı yerler. Burası için de çok daha farklı başka tedbirler düşünüyoruz. Bu bölgede bazı noktalarda sismik tellerimiz var, yani yere döşenip üzerinde herhangi bir hareket geçtiğinde, titreşim olduğunda, bunu algılayıp uyarı alarmı veren sistemlerimiz var."

Varol, İran-Türkiye sınırının Ağrı hattındaki 87 kilometrelik bölümün tamamen entegre güvenlik sistemiyle kapatıldığını belirterek, duvar hattının iç kısmında da 6 metre genişliğinde asfalt yolun olduğunu anlattı.

Bölgedeki güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarla sürekli devriye görevi yaptığını dile getiren Varol, "Bu zırhlı araçlarımızda özel donanımlar var. Üzerinde duvarın üstüne kadar uzatabilecekleri ve arka tarafı görebilecekleri kamera sistemleri mevcut. Sınır hattı boyunca yolun kenarında aydınlatma direklerimiz ve şehirlerde de kullandığımız gece görüşlü kamera sistemi mevcut. Duvar hattının kenarındaki bu yol, geceleri hem aydınlanıyor hem de kameralarla takip ediliyor. Bu bölgede yerleşik birçok sınır karakolumuz mevcut. Bu karakollarımız gerekli her türlü teçhizat ve araç gereçle sürekli olarak bu hatta devriye olarak dolaşıyor." diye konuştu.

"Kameralar, sismik sensörler, radara benzer sistemler var"

Geçen yıl ve bu yılın başında ASELSAN'ın ürettiği çok ileri teknoloji elektrooptik kule sisteminin sınır hattına monte edildiğini ve bu kulelerde çok ileri teknolojik görüntüleme sistemlerinin bulunduğunu vurgulayan Varol, şöyle devam etti:

"Gece görüş imkanı olan kameralar, sismik sensörler, insanları ve canlıları algılayabilecek radara benzer sistemler var. Hava nasıl olursa olsun, gece veya gündüz, sis ve yağış, elektrooptik kule sayesinde sınır hattınıza yaklaşan ve gözlemlediğiniz alandaki her türlü hareketi görebiliyorsunuz. Bu da güvenlik güçlerimizin işini çok kolaylaştırıyor. Bu güvenlik duvarı sisteminin çeşitli noktalarda kamera izleme ve bu sensörlerin verilerini alıp işleyerek görevlilere aktaran operasyon merkezleri mevcut. Bu operasyon merkezlerinde de arkadaşlarımız 7/24 tüm bu sistemlerden gelen bilgileri analiz edip aynı zamanda sahada görev yapan arkadaşlara da aktarıyorlar."

Varol, zorlu coğrafya şartlarına rağmen bazı yerlerde dağları ortadan ikiye yardıklarını, bazı vadilerde de dolgu üzerinde güvenlik duvarını yaptıklarını söyleyerek, söz konusu önlemlerle düzensiz göçlerin gelişinde ciddi bir azalma gördüklerini aktardı.

"Terör anlamındaki faaliyetlerde de ciddi azalma var"

Duvar yapıldıktan sonra sınır birliklerinin gelen göçmenleri çok daha rahat tespit edebildiğini ve engellediğini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Sınır duvarının yarattığı caydırıcı ortamda orta ve uzun vadede göçmenlerin bu bölgeye çok fazla gelmemeleri sonucunu doğurdu. Bu duvarı aşmak imkansız da değil ama bu kadar birleşik güvenlik sitemi içerisinde çok kolay da değil. Sınır hattımızın imkanlar dahilinde en yüksek şekilde korunduğunu ve en yüksek güvenlik standartlarının burada uygulandığını söyleyebiliriz. 7/24 görev yapan ve her tülü tehlikeye rağmen görevini icra eden sınır birliklerimizi de bunun içerisine kattığınızda sınırlarımızın güvenlik anlamında herhangi bir sıkıntısının olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sınır hattındaki bu güvenlik sisteminin tamamlanmasından sonra Ağrı, Doğubayazıt bölgesi ve Ağrı Dağı eteklerinde, terör anlamındaki faaliyetlerde de ciddi bir azalma ve içerideki operasyonlarımızla çok önemli bir caydırıcılık olduğunu da görüp yaşıyoruz."

#Türkiye #İran #Ağrı #sismik #termal #optik kuleler
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