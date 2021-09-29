Türkiye-İran sınırındaki mayınlar temizleniyor

Türkiye - İran sınırında 2016'da başlayan mayın temizleme projesinde 5 yıllık süreçte 46 bin kara mayını etkisiz hale getirildi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen projenin üçüncü aşaması, Iğdır'da törenle başladı.

"İnsani ve güçlü bir sınır güvenliği yaratmak için çalışıyoruz"

Törende konuşan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Sınırlarımızdaki mayın temizliği, sınır güvenliğimizin alt yapısını oluşturmakta olup bu çalışmalar, ülkemizin sınır güvenliği konusunda gösterdiği kararlılığı ortaya koymaktadır. Bugün modern, insani ve güçlü bir sınır güvenliği yaratmak için çalışıyor, çaba gösteriyoruz. Sınır güvenliğimiz için artık mayınları değil, teknoloji ve yeni unsurları kullanmayı tercih ediyoruz" dedi.

83 bin kara mayını temizlenecek

Yaklaşık 18 milyon euroluk proje ile 83 bin kara mayını temizlenecek.

İki yıl sürecek olan çalışma ile 4,2 milyon metrekare alan daha güvenli hale getirilecek.