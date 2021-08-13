Türkiye koronavirüs ile mücadeleye devam ediyor!

24 saatlik verilere göre 22 bin 261 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 olduğu bildirildi. Son 1 günde toplam 281 bin 535 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 685 olarak kaydedildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 69,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 51.25 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 81 milyon 482 bin 006'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak” dedi.