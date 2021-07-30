Türkiye'nin ciğerleri ormanlarımız 3 gündür yanıyor. Orman yangınlarını söndürme çalışmaları iyiye doğru gidiyor. Tüm Türkiye söndürme çalışmaları için seferber oldu.

Devam eden yangınlara itfaiye ekipleri müdahale ederken 6 ilde söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

28-29-30 Temmuz arasında 22 ilde çıkan 71 orman yangınından 57'si kontrol altına alındı. Devam eden 14 orman yangınına müdahale ediliyor.

Adana'nın Feke, Aladağ ve Kozan ilçelerinde Yangınların yerleşim yerlerine ulaşmaması için, yanan alanların etrafı çevrelenmiş durumda.

Yangın nedeniyle çevredeki 7 mahallede çok sayıda ev tahliye edildi. Adana'nın Aladağ ilçesinde Boztahta mevkisinde başlayan yangın ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar ulaştı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Daha önce tedbiren boşaltılan bazı ev ve ahırlar alevlerin sıçramasıyla kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor.

Onlarca mahalleyi küle çeviren yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ancak bölgede etkili olan poyraz sebebiyle alevler hızla yayılıyor. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamıyor.

Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Muğla'nın ise Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Alevlerin tehdit ettiği bazı mahalleler tahliye edildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale edildiğini duyurdu. Son 3 günde 5 yangın çıkan Kahramanmaraş'ta itfaiye ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul, Gaziantep, Çanakkale, Balıkesir ve Kocaeli'de ise mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı.