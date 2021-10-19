Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

Bu rakam; 1980'de %0,14, 2000'de %0.43 idi.

Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin."

AYRINTILAR GELECEK...