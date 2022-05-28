Türkiye'nin gökyüzündeki en vurucu gücünü oluşturuyor!

Terörle mücadelede etkin şekilde görev alan F-16'lar, 7 yılı aşkın zorlu eğitim süreci ile psikolojik ve fiziksel testleri başarıyla tamamlayan kadın savaş pilotlarının da kumandasında göklere yükseliyor.

Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığındaki 161. Filo'da görev yapan kadın Yüzbaşı, Hava Harp Okulunda başlayıp Savaşan Şahin'e uzanan hikayesini AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık 5 yıldır uçtuğunu dile getiren filonun tek kadın pilotu, çocukluğundan itibaren adrenalin ve heyecanı çok sevdiğini, lise yıllarına geldiğinde pilot olmaya karar verdiğini söyledi.

Yüzbaşı, pilot olma hayali kuran genç hemcinsleri için de şu tavsiyelerde bulundu:

"Her şeyden önce içlerindeki gücün farkına varmalılar. Fakat tek başına istemek yeterli değil, mutlaka çok çalışmalılar. Hayatları boyunca elbette başarısızlıkları da olacak ama asla vazgeçmemek önemli. Mutlaka çalışsınlar, inansınlar ve dilerim başardıkları zaman beni de hatırlasınlar."