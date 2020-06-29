Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim süreci tamamlandı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜVASAŞ tesislerinde, yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli elektrikli trenin fabrika testlerini bugün başlattı.
GÜNDEM 29.06.2020, 18:02
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli elektrikli trenle ilgili, şöyle konuştu
"Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Milli elektrikli trene ilişkin, bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar avro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz"
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