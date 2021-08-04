Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor!

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİNE YAKLAŞTI

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 74 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 225 bin 91, 2. doz uygulanan aşı miktarı 27 milyon 725 bin 135, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 117 bin 285 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 74 milyon 67 bin 511.

BAKAN KOCA: GÜNLÜK VAKA 25 BİNE YAKLAŞTI, AŞILAR ÖNEMLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli."