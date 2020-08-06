Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar!
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Valiliklere gönderilen genelgeye göre, yarın ülke genelinde tüm yaşam alanlarında en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak.
GÜNDEM 06.08.2020, 16:34
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BAKAN KOCA 'SORUMLULUK' ÇAĞRISINDA BULUNDU
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı herkesi sorumlu olmaya davet ettiğini belirterek "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli." çağrısında bulundu.
SALGIN DENETİM MERKEZİ FAALİYETLERİNE BAŞLADI
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de önceden altyapısı hazırlanan "İl Salgın Denetim Merkezi", İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesiyle faaliyetlerine başladı.
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