Türkiye şehitlerini uğurluyor

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in cenazesi Adıyaman Havalimanı'na getirildi.

Buradan cenaze arabasıyla Gölbaşı ilçesine getirilen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in cenazesi, gözyaşlarıyla karşılandı.

Yüzlerce kişinin cenazesine katıldığı şehidin, 3 yıldır sözleşmeli olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehide gözyaşları arasında veda

Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in Gölbaşı ilçesi Günaydın Camiinde yapılan cenaze törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taçcı, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in cenazesi Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi Mezarlığında toprağa verildi.

Ordulu şehit için memleketi Ünye'de tören

Teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Gökhan Demir’in acı haberi Ünye’nin İnkur Mahallesi’nde bulunan baba evine dün gece ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin babası Yaşar, annesi Suriye, kardeşleri ve yakınlarını askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Seda Demir ile evli olan şehit Gökhan Demir'in, Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Yaşar ve Suriye çiftinin 5 çocuğundan birisi olan Gökhan Demir’in cenazesi, askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na gönderildi. Buradan konvoy halinde yola çıkan şehit cenazesi, sonrasında ise memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir için Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. 2 çocuk babası evli olan şehit uzman çavuşun cenazesine katılan çok sayıda vatandaş meydanı doldurdu. Alınan helalliğin ardından şehidin özgeçmişi okundu, saat 14.00’te cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı sonrası şehit eşi Seda Demir ile ailesinin tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi ve feryatları yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit cenazesi, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın cenazesi Sivas'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi.

Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına getirilen şehidin cenazesini burada Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, babası Cemal, annesi Hatice, eşi Duriye ve yakınları ile diğer yetkililer karşıladı. Şehit Yıldırım'ın cenazesinin uçaktan alınışı sırasında yakınları güçlükle ayakta durdu.

Şehidin babası Cemal Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı. Şehid Yıldırım'ın bir süre önce nikah kıydığı ve 13 Temmuz'da düğün yapacağı eşi Duriye Yıldırım cenaze geldiği sırada, "Düğünüme 29 gün kalmıştı. Vatan sağ olsun. Benim gözümün yaşı kurudu, akmıyor. Ben bunu hep internetlerde gördüm.

Böyle çok acı oluyormuş. Ben düşman sevindirmem. Vatan sağ olsun Ömer. Rabbim şehadetini kabul etsin" diyerek ağladı. Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Sivas Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Yıldırım'ın ikindi namazına müteakiben Gaziköy Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.