Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim
TSK ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim faaliyetinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) eğitimden fotoğraf paylaştı.
GÜNDEM 21.03.2021, 00:05 21.03.2021, 00:35
16 Mart 2021'de Türkiye ve ABD'nin Doğu Akdeniz'de ortak eğitim faaliyeti gerçekleştireceği açıklanmıştı.
TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu 19 Mart'ta ortak eğitimini icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verdi.
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