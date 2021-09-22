Türkiye ve Azerbaycan uçaklarından Boğaz'da selamlama uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdiği uçuştan görüntüleri paylaştı.
GÜNDEM 22.09.2021, 17:17 22.09.2021, 18:33
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
Festival kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen selamlama uçuşuna dair görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'na, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçaklarının eşlik ettiği görüldü.
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2021
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Altay
|6
|12
|4. Karagümrük
|6
|11
|5. Konyaspor
|5
|11
|6. Hatayspor
|5
|10
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Sivasspor
|6
|6
|12. Adana Demirspor
|6
|6
|13. Malatyaspor
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Gaziantep FK
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|6
|14
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Valencia
|5
|10
|4. Rayo Vallecano
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|6
|9
|7. Sevilla
|4
|8
|8. Barcelona
|4
|8
|9. Osasuna
|5
|8
|10. Mallorca
|5
|8
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|6
|4
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Espanyol
|5
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0
Günlük GazetelerTümü