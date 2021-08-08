Türkiye'ye bir destek de Kuveyt'ten
Kuveyt orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye 45 kişilik bir itfaiye ekibi gönderecek.
GÜNDEM 08.08.2021, 14:10
Orman yangınlarına karşı mücadelesini sürdüren Türkiye'ye birçok ülkeden destek gelmeye devam ediyor.
Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.
Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.
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