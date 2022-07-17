Türkiye'ye sıcak hava uyarısı: 45 dereceleri göreceğiz

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Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor.

Hafta sonuna doğru özellikle Marmara ve Ege kavurucu sıcakların etkisi altında olacak.

NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki cuma ve cumartesi günü sıcaklıklarda yükselme beklendiğini açıklayarak, ''İstanbul'da yaz bu zamana kadar iyi seyretti, aşırı sıcaklar olmadı. Serin esen rüzgar vardı. Ancak cuma cumartesi günü 34-35’lere doğru bir yükselme olacak'' dedi.

EGE'DE SICAKLIK 45 DERECEYE ULAŞABİLİR

Marmara’da sıcaklık 35'leri geçecek. Ege Bölgesi de aşırı sıcaklardan etkilenecek. Bölgede cuma ve cumartesi günü sıcaklık, 40 dereceye çıkıp 45 dereceyi bulabilir.

SICAKLIK ÖNCESİ KUVVETLİ RÜZGAR

Kavurucu sıcaklar gelmeden önce, hafta başında kısa süreli şiddetli rüzgarlar olacak.

İstanbul’da poyrazın hızı 45 kilometreye ulaşacak. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Marmara Denizi'nde de poyrazın hızı 60 kilometreyi bulacak.



EGE'DE ORMAN YANGINI TEHLİKESİ



Ege Bölgesi rüzgarlar nedeniyle orman yangını tehlikesi altında.



İzmir, Bodrum, Ayvalık, Çeşme boyunca rüzgarın hızı 70 kilometreyi bulacak.



Çalışkan, bölgeyi orman yangını riskine karşı şu sözlerle uyardı:



''Marmaris'te rüzgar 50 kilometreye çıkacak. Ve 3 gün böyle devam edecek. İç anadolu, Doğu Anadolu bölgemizde de çok şiddetli rüzgarlar var. Hatta Adana, Karaman tarafında da aynı şekilde. Ülke genelinde orman yangınlarına karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor''