Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde yaptığı "Mülkiyet haklarına riayet edilerek Maraş'ta hayat yeniden başlayacak" açıklaması sonrası, AB, ABD ve İngiltere'den Türkiye'yi hedef alan açıklamalar peş peşe geldi. Kıbrıs konusunda Rum yönetimini savunan AB, ABD ve İngiltere sözcüleri, Türkiye'den Maraş konusunda gelen açıklamalar karşısında endişe içinde olduklarını ifade ettiler.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve sözleri sonrası AB, İngiltere ve ABD'den peş peşe Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi.
AB: KABUL EDİLEMEZ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Maraş'ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu" savundu. Borrell, Maraş'la ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması yönünde çağrı yaptı.
İNGİLTERE: ENDİŞE DUYUYORUZ
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş'ın kapalı alanının yüzde 3,4'ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır" ifadesi yer aldı.
ABD: KIŞKIRTICI ÇABA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise "Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türk'e devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez. Güçlü bir BM Güvenlik Konseyi yanıtı için müttefiklerle çalışıyoruz. Kıbrıs'ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesini destekliyoruz" dedi.
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