Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve sözleri sonrası AB, İngiltere ve ABD'den peş peşe Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi.

AB: KABUL EDİLEMEZ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Maraş'ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu" savundu. Borrell, Maraş'la ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması yönünde çağrı yaptı.

İNGİLTERE: ENDİŞE DUYUYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş'ın kapalı alanının yüzde 3,4'ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır" ifadesi yer aldı.

ABD: KIŞKIRTICI ÇABA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise "Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türk'e devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez. Güçlü bir BM Güvenlik Konseyi yanıtı için müttefiklerle çalışıyoruz. Kıbrıs'ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesini destekliyoruz" dedi.