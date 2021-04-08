Türkiye’de günlük vaka sayısı hızla artıyor! Tedbirleri ihlal edenlerin sayısı da çoğalıyor!

Türkiye günlük vaka sayısı hızla artıyor.  7 Nisan günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM 08.04.2021, 13:01 08.04.2021, 13:20
Türkiye’de günlük vaka sayısı hızla artıyor! Tedbirleri ihlal edenlerin sayısı da çoğalıyor!

Türkiye salgın tablosunda Avrupa rekoru kırarken yine yurdun dört bir yanından kural tanımazlar virüs gibi çoğalmaya devam ediyor.

Her gün yüzlerce insan ölürken bu durum onların umrunda bile olmadı! Polisi bile şaşkına çeviren bu görüntüler Kocaeli’nden, polise aldırmadan okey oynamaya devam ettiler.

 NE VİRÜSE NE POLİSE ALDIRDILAR: OKEY OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayarak kahvehanede okey oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı. Polisin kimliklerini istemesine rağmen okey oynamayı bırakmayan kişilere para cezası kesildi.

4 KONAKLAMA TESİSİ VE 60 MÜŞTERİYE 74 BİN 814 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ise  Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen 4 konaklama tesisi ve 60 müşteriye 74 bin 814 lira para cezası kesildi.

KUMAR OYNAYAN VE KOVİD-19 TEDBİRLERİNİ İHLAL EDEN 24 KİŞİYE PARA CEZASI

İzmir'de, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs  tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye 108 bin 981 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait iş yerine baskın yaptı.

Jandarma ekiplerince 24 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 108 bin 981 lira ceza kesildi.

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