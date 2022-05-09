Türkiye’de kaç yabancı var?

Öğrenciler, Antalya'daki yerleşik İngiliz, Alman ve Ruslar, eğitim alan polisler gibi yabancılar da bu rakama dahil.

Türkiye genelindeki toplam sığınmacı sayısının, 4 milyon 82 bin 693 olduğu açıklandı. Son günlerde tartışmalara konu olan göçmenlerle ilgili konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, devletin elindeki verileri açıkladı.

- 4 milyon 82 bin 693 Sığınmacı var

- 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli geçici koruma altında

- 200 bin 950 Suriyeli

- 101 bin 995 Ahıska Türkü

- 17 bin Afganistan Türkü

- 6 bin 787 Uygur Türkü

- 21 bin 87 yabancı sınır dışı edildi

- 12 bin kaçak sınır dışı edilecek ifadelerine yer verildi