Türkiye'de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 7'nci gününde de devam ediyor.

137 ayrı noktada çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber olurken, yangının söndürüldüğü ve devam ettiği bölgelerle ilgili güncel raporlar da yayınlanıyor.

145 YANGIN KONTROL ALTINDA

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan güncel verilerde; "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber. Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." denildi.

9 YANGIN DEVAM EDİYOR

9 yangın için ise söndürme çalışmaları büyük bir mücadele ile devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürerken, şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 200 personel görev alıyor.

Yangınların sürdüğü bölgeler şu şekilde: