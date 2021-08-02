Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor!
Son 24 saatte 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi, 96 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 539 kişi sağlığına kavuştu.
GÜNDEM 02.08.2021, 12:56 04.08.2021, 12:12
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı. 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 606'sı birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.
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