Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu burada Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın ekonomik durumunu değerlendirdi.

Ayrıca Balcıoğlu son yapılan zamlarla da ilgili olarak açıklamalarda bulunarak koşullar nedeniyle bunların gerekli olduğuna dikkat çekti.