Türkoğlu Belediye Meclis Üyesi dualarla anıldı

Meclis üyesi Kıllıoğlu'nun masasına fotoğrafı konuldu.

Okunan Kuran ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un başkanlığında grup toplantısı, ardından ise 2020 yılının son Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Ani bir şekilde aralarından ayrılan arkadaşlarının kaybından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kıllıoğlu Ailesi'ne ve meclis üyelerine başsağlığı diledi.

Anma programının ardından ise meclis toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.