TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif COVID-19 aşısı "TURKOVAC"ın ilk doz uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız" dedi.