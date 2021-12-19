Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı
Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, Türksat 5B'nin de fırlatılmasıyla 6'ya yükseldi.
Türkiye, uzay alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türksat 5B uydusu ABD'de bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle birlikte Türkiye saatiyle 06:58'de fırlatıldı.
VERİ İLETİŞİM KAPASİTESİ 15 KAT ARTACAK
Böylelikle Türkiye'nin uzayda aktif uydu sayısı 6'ya yükseldi.
Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Kapsama alanındaki her yere internet erişimi sağlayacak.
ORTADOĞU VE AFRİKA'YI KAPSAYACAK
Türksat 5B uydusu; Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.
TURKSAT 5B'NİN ÖMRÜ 35 YIL
Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak.
Uydunun devreye alınmasıyla Türksat'ın haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak. Türksat 5B'nin ömrü 35 yıl olacak.
TURKSAT 6A, 2023'TE UZAYDA
Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da üretim ve entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.
Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.
Uydunun, 2023 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.
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