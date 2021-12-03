Tüyler ürperten anlar! Arkadaşlarının cesedini tabuttan çıkarıp motosiklete bindirdiler
Ekvador'da bir grup genç, vefat eden motosiklet tutkunu arkadaşlarını son bir kez daha motosiklete bindirdi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
GÜNDEM 03.12.2021, 12:49
Ekvador'da önceki gün meydana gelen olay büyük yankı uyandırdı. Bir grup genç, vefat eden arkadaşlarını motosikletin arkasında gezdirdi.
YOL KESİP TABUTU ALDILAR
Portoviejo kentinde meydana gelen olayda daha önce iki kişi tarafından vurularak öldürülen 21 yaşındaki genç, 29 Kasım tarihinde toprağa verilecekti. Ancak arkadaşları aracın yolunu kesip, tabutu aşağıya indirdi.
YOLDA GEZDİRDİLER
Tabuttan arkadaşlarının cesedini çıkaran gençler uzun uğraşlar sonunda cesedi motosiklete bindirmeyi başardı ve yola çıktı. Yetkililer olayın "sapkın ve sağlıksız" olarak değerlendirdi.
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