Tuzla’da sürücüyü şoke eden kaza

İstanbul’un Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’nde 34 CBT 493 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Süleyman Kızıltoprak, aracının kontrolünü kaybetti, önce kaldırıma vurdu daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

“KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Kazada şoför ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı.

Şoför Süleyman Kızıltoprak, kaza sonrası şoka girerek “Keşke ben ölseydim” diyerek sitem etti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İlk müdahalelerinin ardından Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.