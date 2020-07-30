Twitter ofis açmazsa kapanır mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yanıtladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı NTV Aksu TV ortak canlı yayınında meclisten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.



Ünal, sosyal medya düzenlemesine ilişkin ''İşin kalbi yasal ve mali olarak muhataplık oluşturulması gerekliliği'' dedi.

Ünal, ''Twitter temsilci vermezse, ofis açmazsa kapanır mı?'' sorusuna ise ''Bir karar vermek durumundasınız. Amerikan Kongresi'nde hesap verenler bizimle muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa, yasal düzenlemeleri tanımıyorlarsa devlete 'Onu siz kendi haline bırakın' diyemezsiniz. Her iki tarafın kazan kazan yaklaşımı ile meseleyi çözeceğine inanıyorum'' yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ



Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Aslında işin kalbi muhataplık yani yasal ve mali olarak bir muhataplık oluşturulması gerekliliği. Muhataplıkla ilgili çok kritik bir toplantı vardı. Dün Apple Facebook Google Amazon CEO'ları ABD Kongresi'nde 4,5 saat süren ve Kongre üyelerinin 5'er dakikalık söz vermeleriyle 3-4 tur sorularına cevap verdiler.

''KONGRE BUNLARI RESMEN HESABA ÇEKTİ''

Nelerin hesabını sordular? Haksız rekabet. Tekelleşme. Kullanıcı verisinin ticarileştirilmesi. Yani bizim günlük online işlemlerimizden türeyen tüm veriler bunların kullanımı ve bunun ticarileştirilmesi. Aşırı güç kullanımı. Ticari tehdit yoluyla satın alma. Bununla ilgili belgeleri koydular. Manipülasyon. Haber doğrulama. Çocuk verisinin toplanması saklanması ve kullanılması. Bu konularda Kongre bunları çağırdı ve resmen hesaba çekti.

''SİBER DÜNYADA HENÜZ HUKUK YOK''

Dijital bir dünya kuruluyor. Yeni kurulan siber dünyada henüz daha bir hukuk oluşmamış durumda. Biz de bu konuda bir hukuk oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan düzenlemenin neresinde sansür? Biz muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz, eleştiri alıyoruz.

''TWITTER SİBER DÜNYADA TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKINI KABUL ETMİYOR''

Geçen gün bir kullanıcı Twitter'a şikayette bulunuyor verilen cevap 'Sizin bu şikayetiniz Twitter kurallarına ve Alman yasalarına göre suç teşkil etmemektedir.' Çünkü Almanya'nın yasal düzenlemesini Twitter kabul etti. Aslında Twitter Almanya'nın siber egemenlik hakkını kabul etti. Siber dünyada Twitter Almanya'nın egemenlik hakkını kabul ederken Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor.

''MALİ MUHATAPLIK OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ''

Türkiye'de 38 milyon Instagram, 37 milyon Facebook, 14 milyon Twitter kullanıcısı var. Sosyal ağ sağlayıcılarıyla mali muhataplık oluşturmak zorundayız. Diyoruz ki sosyal medyada da belli kurallar getirmemiz gerekiyor. Yasak ve sansür söz konusu değil. Bu düzenlemeyi yaparken Almanya'nın düzenlemesini temel alarak gerçekleştirdik. 1 Ekim tarihi ile yürürlüğe girecek.



TWITTER TEMSİLCİ VERMEZSE, OFİS AÇMAZSA KAPANIR MI?



Burada bir karar vermek durumundasınız. Gidip Amerikan Kongresi'nde hesap verenler eğer bizimle bir muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa ve sizin yaptığınız yasal düzenlemeleri tanımıyorlarsa dönüp devlete 'Sizinle muhataplık oluşturmak istemiyor bu yapı, sizin yasal düzenlemelerinizi ve siber egemenlik hakkınızı tanımak istemiyor o yüzden onu siz kendi haline bırakın. Siz neden böyle bir düzenleme yapıyorsunuz ki?' diyemezsiniz. 1 Ekim itibariyle 30 gün süre var. 6 ay süre içerisinde yürütülecek müzakereler görüşme çabası... Muhataplık için sonuna kadar müzakereleri sürdüreceğiz. Her iki tarafın kazan kazan yaklaşımı ile meseleyi çözeceğine inanıyorum. Almanya'nın Fransa'nın yaptığı gibi düzenleme yaptık. Düzenlemede ifade düşünce özgürlüğü ile ilgili kısıtlayıcı madde söz konusu değil.”