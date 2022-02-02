Üç aylar orucu ne zaman ve nasıl tutulur? 2022 Recep Ayı Üç aylar orucunun fazileti nedir?
İslam âleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı.
GÜNDEM 02.02.2022, 12:58 02.02.2022, 17:12
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, bu yıl da dünyayı saran Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Müftü Vekili Cafer Kılınç, “Allahu Teâlâ, merhametinden dolayı değer ifade eden zaman birimlerinde kullarına kapılarını açıyor.” Dedi.
Namaz Vakti 02 Şubat 2022
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|36
|7. Samsunspor
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|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
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|20
|27
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|21
|26
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|19
|24
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|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
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|21
|22
|17. Bursaspor
|20
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|21
|19
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|20
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|O
|P
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|23
|57
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|48
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|24
|47
|4. M. United
|22
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|6. Arsenal
|21
|36
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|36
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|34
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|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
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|25
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|22
|24
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|23
|23
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|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
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|22
|32
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|31
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|22
|31
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|28
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|27
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|24
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|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
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|20
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|22
|18
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|22
|17
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|21
|11