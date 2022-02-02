Üç aylar orucu ne zaman ve nasıl tutulur? 2022 Recep Ayı Üç aylar orucunun fazileti nedir?

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, bu yıl da dünyayı saran Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Müftü Vekili Cafer Kılınç, “Allahu Teâlâ, merhametinden dolayı değer ifade eden zaman birimlerinde kullarına kapılarını açıyor.” Dedi.