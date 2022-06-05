Ucuza hazine arazisi projesinde ilk adım atıldı! Bakanlık, 32 ilde 385 arsayı satışa çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, artan kira ve konut fiyatlarına yönelik sıkıntıyı çözmek için Hazine arazilerini vatandaşa uygun fiyattan satacağını duyurmuştu.

Söz konusu proje kapsamında ilk adım atılırken, 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu.

Yüzde 20 indirim ve KDV muafiyeti ile cazip hale gelen arsalar, 14-15 Haziran tarihlerinde açık artırmaya sunulacak. İsteyen vatandaşlar arsaları yatırım amaçlı kullanacak isteyen de kendi konutunu inşa edebilecek.

Vatandaşlar, 14-15 Haziran 2022 tarihinde 32 ildeki arsa satışı için Ankara ve İzmir'de düzenlenecek olan açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlayabilecek.

Yatırım için sunulan arsalar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.