UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratdağı, 14-20 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz da görev yapacak.