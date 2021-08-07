Uğur Aktaş, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kumite +75 kiloda mücadele eden milli karateci Uğur Aktaş,İranlı Zajad Ganjzadeh'le yenildi ve olimpiyat üçüncüsü oldu.
GÜNDEM 07.08.2021, 15:25 07.08.2021, 15:26
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli karatecimiz Uğur Aktaş rakibini 11-3 yenerek bronz madalyayı garantiledi ve yarı finale yükselmişti.
Aktaş, İranlı Zajad Ganjzadeh'le yenildi ve olimpiyat üçüncüsü oldu.
TÜRKİYE, OLİMPİYAT REKORUNU KIRDI
Tokyo'da 13. madalyasını kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki (12) rekoru kırdı. Tokyo 2020 , Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.
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