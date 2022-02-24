Ukrayna'da bisiklet süren çocuk bombaladı

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahalede birçok kent hedef alındı.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırılar devam ederken, Ukrayna da Rusya'ya karşılık verdiğini açıkladı.

Saldırıların beraberinde Ukraynalıların bir kısmı gönüllü askerliğe başvururken büyük bir kesim de ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

SİVİLLER, PATLAMALAR İÇERİSİNDE GÜNLÜK HAYATINI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Bunun yanında gündelik hayatına devam eden Ukraynalılar da kentlerinin sokaklarına çıkıyor. Rusya'nın saldırıları esnasında gündelik hayatına devam eden siviller büyük zarar görüyor.

PATLAMADA BİSİKLETLİ UKRAYNALI ÇOCUK, YERE ÇAKILDI

Ukrayna'da bisiklet süren bir çocuk, Rus uçaklarının saldırılarıyla havaya savruldu. Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde bisikletli çocuğun patlamayla birlikte yere çakıldığı görüldü.