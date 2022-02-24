Ukrayna'da halk panik halinde marketlere hücum etti

Ukrayna halkı, Rusya'nın Donbas bölgesinde askeri müdahale başlatması üzerine paniğe kapıldı.

Başkent Kiev'de zaman zaman patlama sesleri duyulurken, birçok vatandaş ülkeyi terk etme hazırlığına girdi.

Bazı bölgelerdeki banka ve marketlerde ise OHAL ilan edilmesi üzerine yoğunluk görüldü.

HALK MARKETLERE KOŞTU

Evlerinden çıkıp marketin yolunu tutan halk, olumsuz bir duruma karşı depolama yapmak için alışveriş kuyruklarına girdi.